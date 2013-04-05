Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен — Специалист по работе с движком Vamshop. На работающий магазин нужно дописать скрипты для некоторых операций. Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать ...
Модифицировать php-код trustlink под SSI
Проблема - есть файл php, суть его в том, чтобы выводить блок ссылок на страницу условно http://site.ru/page1
Если код вставить непосредсвенно в page1 то все ок, чудо php файл лезет на свой сервак, берет ссылки для /page1 и магическим образом рисует их на странице, НО /page1 - у меня статика и соберается на nginx (кэширющий прокси).
Решение, которое я вижу - положить на страницы блоки вызова через ssi вида
Что требуется - собственно изменить php скрипт таким образом, чтобы он дергал базу не по текущему урлу запроса (он будет /trustlink.php?url=/page1) а по параметру из урла. Ну и проверить чтобы все заработало
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