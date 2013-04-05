Модифицировать php-код trustlink под SSI

Проблема - есть файл php, суть его в том, чтобы выводить блок ссылок на страницу условно http://site.ru/page1

Если код вставить непосредсвенно в page1 то все ок, чудо php файл лезет на свой сервак, берет ссылки для /page1 и магическим образом рисует их на странице, НО /page1 - у меня статика и соберается на nginx (кэширющий прокси).

Решение, которое я вижу - положить на страницы блоки вызова через ssi вида

Что требуется - собственно изменить php скрипт таким образом, чтобы он дергал базу не по текущему урлу запроса (он будет /trustlink.php?url=/page1) а по параметру из урла. Ну и проверить чтобы все заработало