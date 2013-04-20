Сверстать макет

$90
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка59 просмотров

Сверстать макет. Кроссбраузерно, резиново и валидно.

12 лет назад
Xor-Studio
Дмитрий 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$90
4 дня
Проек выполнен прекрасно. Спасибо. Все на высшем уровне.
В очередной раз отлично поработали !) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество !

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6names
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад