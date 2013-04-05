Нужно проверить и настроить конвертацию транслита в URL с русского на латиницу.( чтоб она совпадала с Яндексом.) Когда готовы приступить к работе Ваши скайп ( для общения голосом ) и почта. ...
Дописать скрипты (Vamshop)
Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен — Специалист по работе с движком Vamshop.
На работающий магазин нужно дописать скрипты для некоторых операций.
Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина.
Все эти требования должны быть в лице одного человека. (команда исполнителей не подходит).
Когда готовы приступить к работе
От Вас скайп. Общение перепиской не приемлемо – только голосом.
с ув. Виктор Викторович
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