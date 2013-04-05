Дописать скрипты (Vamshop)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка90 просмотров

Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен — Специалист по работе с движком Vamshop.

На работающий магазин нужно дописать скрипты для некоторых операций.

Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина.

Все эти требования должны быть в лице одного человека. (команда исполнителей не подходит).

Когда готовы приступить к работе

От Вас скайп. Общение перепиской не приемлемо – только голосом.

с ув. Виктор Викторович

12 лет назад
asd789
Виктор 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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