Дописать скрипты (Vamshop)

Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен — Специалист по работе с движком Vamshop.

На работающий магазин нужно дописать скрипты для некоторых операций.

Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина.

Все эти требования должны быть в лице одного человека. (команда исполнителей не подходит).

Когда готовы приступить к работе

От Вас скайп. Общение перепиской не приемлемо – только голосом.

с ув. Виктор Викторович