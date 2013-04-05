Нужно исправить транслит-кириллица (Joomla)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок93 просмотра

Нужно проверить и настроить конвертацию транслита в URL с русского на латиницу.( чтоб она совпадала с Яндексом.)

Когда готовы приступить к работе

Ваши скайп ( для общения голосом ) и почта.

с ув. Виктор Викторович

Joomla
12 лет назад
asd789
Виктор 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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