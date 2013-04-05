Написать парсер с Яндекс-маркета

Для сайта на Magento требуется написать парсер товаров с Яндекс-маркета. Результат работы парсера нужно будет перенести в БД сайта.

Количество категорий: 2 (проекторы и проекционные экраны) с возможностью расширения.

Объём: порядка 3000 позиций.

Нужно парсить фотографии, таблицу характеристик, описание и.т.д.

Также нужно сделать быстрый внутренний поиск по магазину, такой как показан на яндекс-маркете справа (по характеристикам товара).

Установить модуль для подключения агрегатора платежей.