Расширить движок prestashop

Здравствуйте! Необходимо доработать существующий проект. Есть сайт, который рисует блок-схемы, нужно дописать к нему конвертор из полученной блок-схемы в исходный код на паскаль, можно просто чтоб было соответствие фигуры и кода, не обязательно чтоб синтаксис ...