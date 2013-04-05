Расширить движок prestashop

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки67 просмотров

Требуется его расширить дополнительными настройками и характеристиками категорий:

- механизм ценообразования

- движения по складу

- заказы

Для откликнувшихся скину ТЗ.

PrestaShop
12 лет назад
annmoroz
Анна 
39 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дописать скрипты (Vamshop)

    Компании для постоянной работы разных своих проектов нужен — Специалист по работе с движком Vamshop. На работающий магазин нужно дописать скрипты для некоторых операций. Специалист должен уметь программировать, работать с движком. настраивать ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конструктор визиток

    Нужно разработать функционал, позволяющий онлайн сконструировать дизайн визитки. Пример работы здесь http://www.vistaprint.com/gallery.aspx?pg=1&amp;xnav=HowToDesign В результате должен получиться аналогичный функционал. Без добавлений. Интересует стоимость и сроки исполнения работ.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её

    $50

    Есть сайт на движке DLE. Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её купленным ключом (сейчас она нуленая). Весь функционал (он стандартный) должен работать. Нужен спец. по этому движку, т.к. есть пара более сложных задач, которые ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Генерация кода на основе блок-схемы в Pascal

    Здравствуйте! Необходимо доработать существующий проект. Есть сайт, который рисует блок-схемы, нужно дописать к нему конвертор из полученной блок-схемы в исходный код на паскаль, можно просто чтоб было соответствие фигуры и кода, не обязательно чтоб синтаксис ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Генерация модулем страниц

    Joomla 1.5.26+VirtueMart 1.1.6 stable На сайте стоит модуль подбора товара (mod_vm_cherry_picker) модуль поиска по типам и параметрам товара При выборе в модуле любого из параметров генерируется страница с ссылкой, нужно сделать, ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать парсер с Яндекс-маркета

    Для сайта на Magento требуется написать парсер товаров с Яндекс-маркета. Результат работы парсера нужно будет перенести в БД сайта. Количество категорий: 2 (проекторы и проекционные экраны) с возможностью расширения. Объём: порядка ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужно исправить транслит-кириллица (Joomla)

    Нужно проверить и настроить конвертацию транслита в URL с русского на латиницу.( чтоб она совпадала с Яндексом.) Когда готовы приступить к работе Ваши скайп ( для общения голосом ) и почта. ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется опытный специалист для работы с Vamshop

    Компании для разных своих проектов нужен -- Специалист по работе с движком Famshop . Специалист должен уметь: программировать, работать с движком. настраивать под работу магазина. Все эти требования должны быть в лице ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дневник тренировок различных видов спорта

    Предполагается довольно большой проект, есть ТЗ, готовый дизайн. Работа на длительное время. Оплата сдельная(по завершении блока или функционала). Проект должен разрабатываться с использованием свободных средств разработки, желательно JS и фреймворки на JS, работать на любом ...

    JavaScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад