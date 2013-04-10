Доработка VirtueMart 2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка125 просмотров

Мой сайт stroibazar.net Требуется настроить заказ товара по подобию сайта stroibaza.net. Должен присутствовать выбор района доставки. При выборе безналичного расчета на адрес обеих сторон должен отправляться сформированный счет. Подробности в личку. Цены предлагайте. Сроки жмут.

12 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Все сделано так как я просил. Работой остался доволен!
Работой очень доволен, задачи поставлены четко и никаких проблем с оплатой.

Заявки фрилансеров

Dargin
36 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад

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