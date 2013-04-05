Биллинг-решение для магазина

Есть магазин приватной партнерки, у которой сейчас проблемы с процессингом на visa, внутри шопа в папке стоит шоп другой партнерки у которой нет проблемы с процессингом, все на PHP. Задача сделать так, что бы покупатель попадая на шоп мог нормально покупать, но процессинг проходил через внутренний шоп. Подробнее с примером обьясню исполнителю.