Биллинг-решение для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок79 просмотров

Есть магазин приватной партнерки, у которой сейчас проблемы с процессингом на visa, внутри шопа в папке стоит шоп другой партнерки у которой нет проблемы с процессингом, все на PHP. Задача сделать так, что бы покупатель попадая на шоп мог нормально покупать, но процессинг проходил через внутренний шоп. Подробнее с примером обьясню исполнителю.

PHP
12 лет назад
nickgatcha
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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