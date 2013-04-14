Парсинг базы

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка63 просмотра

Необходимо спарсить базу по указанному формату

12 лет назад
777879
45 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$100
7 дней
Как всегда, без нареканий. Быстро и четко. Спасибо
Всё отлично. Спасибо

Заявки фрилансеров

smant
Антон 
42 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Программист для написания софта под соцсеть

    Ищем программиста для написания софта под социальную сеть vk.com , программа автозаполнения контентом аккаунтов данной соц сети, подробности при личном общении. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и поддержку проекта, на случай нововведений ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка VirtueMart 2

    Мой сайт stroibazar.net Требуется настроить заказ товара по подобию сайта stroibaza.net. Должен присутствовать выбор района доставки. При выборе безналичного расчета на адрес обеих сторон должен отправляться сформированный счет. Подробности в личку. Цены предлагайте. Сроки жмут.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Написать калькулятор рецептов

    Смысл работы калькулятора: в него вводишь рецепт (картофель 100гр, свекла - 200гр и тд) и он выдает сумму калорий готового блюда. Нужен точно такой же - http://www.galya.ru/AnalyzeRecipe.php Есть файл, содержащий данные ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Интересная задача по JS - повторить скрипт

    Есть скрипт http://idolprice.ru/example.js надо скопировать и адаптировать его. На выходе мы хотим получить рабочую оттестированную библиотеку с комментариями. Это библиотека содержит в себе практически все возможности библиотеки прототипа, за исключением блоков ...

    JavaScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно настороить компонент SOBI2 на джумла 1.5

    Срочно! Настороить компонент SOBI2 на джумла 1.5 Компонент установлен на джумла. Проблемы такие: 1) при нажатии на категорию ничего не происходит, тоесть по идее должны выводить только книги этой категории. Если нажать ...

    Joomla
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Конструктор визиток

    Нужно разработать функционал, позволяющий онлайн сконструировать дизайн визитки. Пример работы здесь http://www.vistaprint.com/gallery.aspx?pg=1&amp;xnav=HowToDesign В результате должен получиться аналогичный функционал. Без добавлений. Интересует стоимость и сроки исполнения работ.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её

    $50

    Есть сайт на движке DLE. Необходимо обновить версию DLE и лицензировать её купленным ключом (сейчас она нуленая). Весь функционал (он стандартный) должен работать. Нужен спец. по этому движку, т.к. есть пара более сложных задач, которые ...

    DLE
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад