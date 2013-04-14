Ищем программиста для написания софта под социальную сеть vk.com , программа автозаполнения контентом аккаунтов данной соц сети, подробности при личном общении. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и поддержку проекта, на случай нововведений ...
Парсинг базы
Необходимо спарсить базу по указанному формату
Выбранный исполнитель
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