Мой сайт stroibazar.net Требуется настроить заказ товара по подобию сайта stroibaza.net. Должен присутствовать выбор района доставки. При выборе безналичного расчета на адрес обеих сторон должен отправляться сформированный счет. Подробности в личку. Цены предлагайте. Сроки жмут.
Программист для написания софта под соцсеть
Ищем программиста для написания софта под социальную сеть vk.com ,
программа автозаполнения контентом аккаунтов данной соц сети, подробности при личном общении.
Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и поддержку проекта, на случай нововведений от соц сети (доработки и корректировки оплачиваем отдельно)
Приоритетно: опыт работы, ответственность в плане сроков, доступность в он-лайне в случае нововведений
Стоимость проекта по договоренности
Заявки фрилансеров
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