Добрый день. Нужно прикрутить быстрый поиск к вамшопу. К примеру через Sphinx. На сайте более 200к страниц. Подбор окончаний... Вывод результатов в верхней части найденные категории. в ...
Доработка для webasyst (фильтр по поиску товаров)
Добрый день, уважаемые фрилансеры.
Для http://www.wooll.ru/ нужно сделать фильтр по поиску товаров (ковров), как у http://www.prokovri.ru/views/1/ вверху
Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить и какие сроки.
wooll.ru стоит на webasyst cms
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