Доработка для webasyst (фильтр по поиску товаров)

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Закрыт2 заявки144 просмотра

Добрый день, уважаемые фрилансеры.

Для http://www.wooll.ru/ нужно сделать фильтр по поиску товаров (ковров), как у http://www.prokovri.ru/views/1/ вверху

Подскажите, пожалуйста, сколько будет стоить и какие сроки.

wooll.ru стоит на webasyst cms

Webasyst
12 лет назад
redjired
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3 года назад

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