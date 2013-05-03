YII: Модуль комментариев

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки128 просмотров

Для сайта (Yii) необходимо сделать модуль комментариев и рейтинга комментариев.

Yii
12 лет назад
zenon88
Антон 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

theb
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$100
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

theb
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад