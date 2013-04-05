Доработать компонент ditsnews для MODX REVO

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Закрытнет заявок76 просмотров

Задача: доработать компонент ditsnews для MODX REVO

1) Сделать импорт и экспорт подписчиков (CSV, XLS, XLSX)

2) Сделать пункт дублировать рассылку, в списке рассылок, по которому открывается окно создания рассылки с заполнеными данными выбранной рассылки, после редактирования и сохранения создается новая.

3) Убрать вкладку настройки. (Настройки переехали в "настройки системы"). Проверив что бы ни чего не отвалилось.

4) После создания подписчика повторно вызванная форма появляется заполненной, - устранить.

Работать с версией https://github.com/radist/DitsNews

Результат желательно оформить в виде патча.

Результат должен корректно собираться билд скриптом.

Результат должен рабтать при включеном выводе ошибок PHP.

С предложениями и за подробностями можно в skype: daitedva

MODXPHP
12 лет назад
tomasoyer
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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