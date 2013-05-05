Нужно внести правки в сайт на CMS YII

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки99 просмотров

Имеется сайт на YII.

Нужно внести правки в сайт – настроить отправку писем из форм.

Срок 3 дня.

Пшите свои предложения/сроки

Yii
12 лет назад
homic
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

theb
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад
$250
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

theb
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
12 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработать компонент ditsnews для MODX REVO

    Задача: доработать компонент ditsnews для MODX REVO 1) Сделать импорт и экспорт подписчиков (CSV, XLS, XLSX) 2) Сделать пункт дублировать рассылку, в списке рассылок, по которому открывается окно создания рассылки с ...

    MODXPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка скрипта

    Необходимо доработать скрипт http://intelekt.loook.ru/yslygi - при клике на элемент скрипта (икона и кнопка с цифрой) выезжать/выпадать должны мини-иконки с текстом. Выглядеть должно как на http://demos.99points.info/super_paging/ - клик на иконку или кнопочку с цифрой = выезд ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Биллинг-решение для магазина

    Есть магазин приватной партнерки, у которой сейчас проблемы с процессингом на visa, внутри шопа в папке стоит шоп другой партнерки у которой нет проблемы с процессингом, все на PHP. Задача сделать так, что бы покупатель ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Постоянный программист для shopcms, Москва или МО

    Требуется программист для проведения доработок SHOPCMS на постоянной основе, есть несколько магазинов на данном движке, которые периодически необходимо дорабатывать, только Москва или область!

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программист для написания софта под соцсеть

    Ищем программиста для написания софта под социальную сеть vk.com , программа автозаполнения контентом аккаунтов данной соц сети, подробности при личном общении. Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество и поддержку проекта, на случай нововведений ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка VirtueMart 2

    Мой сайт stroibazar.net Требуется настроить заказ товара по подобию сайта stroibaza.net. Должен присутствовать выбор района доставки. При выборе безналичного расчета на адрес обеих сторон должен отправляться сформированный счет. Подробности в личку. Цены предлагайте. Сроки жмут.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад