Тюнинг Wordpress + phpBB

1. Интегрировать Wordpress + phpBB ( уже было интегрировано но после все слетело )

2. поднять футер в середину темы и в каждой из 3х колонок сделать отображение последних топиков из форума

3. Прикрутить 4 банера ( 2 на форум + 2 на вордпрессе )

4. На форуме сделать так чтобы загруженные фото отображались как картинки а не как документы

5. Сделать так чтобы пользователи форума могли удалать свои сообщения и темы

6. Добавить виджет с rss

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