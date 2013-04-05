Улучшить функционал в интернет магазине Drupal

Улучшить функционал на интернет магазине Drupal,

1). Модуль расчета сроков доставки на Drupal

Сейчас есть модуль расчета цен в корзине. В него нужно аналогично добавить сроки доставки и немножко его поправить:

1. Добавить в таблицу "стоимость доставки" информацию о сроке доставки (из таблицы)

2. Добавить в корзине (после выбора города доставки) – сроки доставки

3. Автоматическая привязка одного пункта выдачи заказов (ПВЗ) к городу для расчета сроков и цен. Возможность выбора других ПВЗ после данного расчета (цены на всех ПВЗ в рамках одного города у нас одинаковые).

2). Дублирование главного меню сайта + создание дополнительных разделов в нем, которых нет в верхнем меню.

3). Отображать "Извините, товар продан. Посмотрите другие (ссылка)" на странице снятого с публикации товара

И еще 7 пунктов, полное ТЗ скину заинтерисовнным