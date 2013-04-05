Добрый день, Требуется разработать простой скрипт, который - подключается к Gmail по логину и паролю из конфигурации. Технологии: PHP. ТЗ и условия работы во вложении. ...
Улучшить функционал в интернет магазине Drupal
Улучшить функционал на интернет магазине Drupal,
1). Модуль расчета сроков доставки на Drupal
Сейчас есть модуль расчета цен в корзине. В него нужно аналогично добавить сроки доставки и немножко его поправить:
1. Добавить в таблицу "стоимость доставки" информацию о сроке доставки (из таблицы)
2. Добавить в корзине (после выбора города доставки) – сроки доставки
3. Автоматическая привязка одного пункта выдачи заказов (ПВЗ) к городу для расчета сроков и цен. Возможность выбора других ПВЗ после данного расчета (цены на всех ПВЗ в рамках одного города у нас одинаковые).
2). Дублирование главного меню сайта + создание дополнительных разделов в нем, которых нет в верхнем меню.
3). Отображать "Извините, товар продан. Посмотрите другие (ссылка)" на странице снятого с публикации товара
И еще 7 пунктов, полное ТЗ скину заинтерисовнным
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