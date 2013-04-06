[Wordpress] Сборка сайта по шаблону

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Закрыт12 заявок254 просмотра

Добрый день!

Есть готовый, купленный шаблон на WP. Необходимо установить, настроить и запустить в сети. Шаблон:http://themeforest.unitedthemes.com/?theme=nevadawp

Укажите пожалуйста стоимость? Срок? Примеры собранных WP тем?

WordPress
12 лет назад
suprom
Роман 
38 лет
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров