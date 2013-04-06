Доработка функционала на битрикс

Нужно сделать для интернет магазина на Битриксе такую возможность как "купить дешевле". Т.е. пользователь нажимает в товаре кнопку купить дешевле и ему высветиться окошко что вы можете купить товар дешевле если подождете 2 недели доставку и под этим текстом выводиться цена и кнопка купить. Цена задается пользователем отдельно. Прошу людям которые готовы сделать это не писать заоблачные цены типо 300-500 долларов. Данный функционал реализовывается не так уж сложно и я знаю сколько стоит выполнение данной задачи. Исполнителя буду выбирать по цене и отзывам. Сразу говорю предоплату не дам, ну если только у вас много хороших отзывов.