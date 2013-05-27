Создать всплывающее окно срочно

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка114 просмотров

Нужно создать окно, всплывающее в установленное время.

Клиент переходит на сайт. Если время соответсвует, появляется окно.

В окне информация и скидочный код. Код регулярно меняется.

Магазин на Shop-Script WebAsyst.

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Webasyst
12 лет назад
BearDan
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

emmanuil33
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$150
5 дней
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По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

emmanuil33
41 год
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад