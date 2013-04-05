Взаимодействие с смс-рассылкой через api

Используя api интерфейс сервиса создать под наши задачи простейщую админку. ТЗ ниже в и прикрепленном файле. Язык: php+mysql

Интерфейс администратора.

1. Для доступа необходимо ввести логин, пароль, смс-подтверждение.

Структура таблицы users: Логин, пароль (md5 шифрование), номер телефона, остаток смс, остаток минут, активен (да/нет).

Пользователей а БД может быть 1-несколько. С правами администратора (поле isAdmin) только один.

Пользователь с правами администратора может:

1. Создавать нового пользователя

2. Менять пользователю любое поле

3. Добавлять СМС, Минуты

4. Блокировать, разблокировать пользователя

5. Изменять список голосовых файлов

6. Выбрать оператора API смс рассылок (их 2)

Пользователь не администратор:

1. Раздел списки.

- создать новый список (вводит название списка)

- удалить дубликаты из списков. При нажатии все списки как бы объединяются и ищутся будликаты номеров. Все бубликаты удаляются.

По умолчанию в системе всегда есть список Default, которые удалить нельзя.

Также есть список notdelivery. Его тоже удалить нельзя. С ним вообще ничего делать нельзя, кроме как посмотреть!

Далее будет таблица со всеми существующими списками.

- название списка

- кол-во номеров

- добавить номер. При нажатии появляется текстовое поле в которое можно ввести 1 или более номеров

- добавить из файла. При нажатий необходимо указать на txt файл на компьютере, где каждый новый номер начинается с новой строки

- Просмотреть, редактировать. Открывается датагрид со списком всех номеров. Напротив каждого номера есть кнопочка удалить

- Перенести все номера. Появляется ниспадающий список со всеми имеющимися в списками, кроме выбранного. Выбрав нужный пользователь нажимает подтвердить – все записи из списка попадают в выбранный.

- Удалить список. Удаляет список. Все записи из удаленного списка попадают в список Default.

Вверху в шапке помимо того что на рисунке будут пункты. О них подробнее.

1. Списки.

Описан выше.

2. Отправка сообщений

Должна быть реализована отправка сообщения и массовая рассылка

3. Автопрозвонка

Функционал:

Выбрать голосовое сообщение из списка. Список хранится в БД (отображаемое название, id)

Выбрать список. Запустить!

4. СМС+Звонок

Объединяем массовую рассылку и автопрозвонку.

- Отправитель

- Текст

- Голосовое сообщение

- Список

Запустить

5. Информация: Осталось Х смс

6. Информация: Осталось Х минут

7. Отчеты

- дата рассылки

- время рассылки

- Вид рассылки

- Наименование списка

- Кол-во заказано

- Кол-во доставлено

- Кол-во не доставлено

- Кнопка список доставленных

- Кнопка список недоставленных

Для работы системы использовать api https://www.comtube.com/index/api_about (для автопрозвонки только его, для смс еще и http://smstorussia.com