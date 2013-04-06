Небольшой PHP-скрипт для ВКонтакте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки112 просмотров

Всем доброго времени суток!

Необходимо написать мини PHP-скрипт, который запускается CRON'ом и проходится по одному альбому группы ВКонтакте, собирая комментарии под каждой картинкой (менее 100 шт). Проанализировав полученное, скрипт может оставить свой комментарий под фото.

Пожалуйста, предлагайте свою цену за проект.

Спасибо!

PHP
12 лет назад
crosk5
51 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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