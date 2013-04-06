Добрый день! Есть готовый, купленный шаблон на WP. Необходимо установить, настроить и запустить в сети. Шаблон:http://themeforest.unitedthemes.com/?theme=nevadawp Укажите пожалуйста стоимость? Срок? Примеры собранных WP тем?
Небольшой PHP-скрипт для ВКонтакте
Всем доброго времени суток!
Необходимо написать мини PHP-скрипт, который запускается CRON'ом и проходится по одному альбому группы ВКонтакте, собирая комментарии под каждой картинкой (менее 100 шт). Проанализировав полученное, скрипт может оставить свой комментарий под фото.
Пожалуйста, предлагайте свою цену за проект.
Спасибо!
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