Создать парсер Beatport.com

необходимо создать парсер по страницам beatport.com

например http://www.beatport.com/genre/deep-house/12/top-100

должно парсится информация в базу данных

- каждый день скрипт просматривает страницу и смотрит какие были позиции у трека, какие изменения были у трека

-стрелачками "вверх" и "вниз" (как в традиционном хитпараде) показывает изменения позиций.

если новый трек, то показывает "new"

-есть ссылка "статистика" где указывается в графике изменение позиций по дням, от появления в хитпараде, до выбывание из него (по примеру http://market.yandex.ru/model-prices.xml?modelid=8454852&hid=91491)

- все данные выводятся в такую же таблицу как на оригинальном сайте.

есть дополнительное поле "дней в хитпараде" - скипт смотрит сколько трек в топе и указывает количество дней.

информация в таблице сохраняет c теми же данными что и на beatport, сохраняя уникальное название и дату релиза, лейбла

-вывод информации с возможностью сортировки по дате релиза, по дням в топе, лейблам, исполнителям (по как меньшее-большее, так и больше-меньшее).

- у каждого трека есть поле куда выводится полное название трека с названием и есть кнопка "скопировать название в буфер"

- у каждого трека есть кнопка (есть в коллекции) при нажатии указывается время добавления.

#отдельная статистика:#

-для лейблов - треки в топе (аккумулирование информации по всем трекам и принадлежности к лейблам)

пример: Noir Music - 15 треков в топе (просмотреть)

-для исполнителей - треки в топе (все треки привязанные к исполнителю

пример: Hot Since 82 - 11 треков в топе (посмотреть)

-Вывод статистики с сохранением оформления, просто с учетом фильтра (лейбл или исполнитель)

для времени - фильтр в топе по годам, месяцам (пример: 2012 год - 121 трек (посмотреть), май - 10 треков

(посмотреть)) выводятся с сортировкой по дате (от самого нового к самому старому)

-для удобства навигации лейбл, исполнитель и дата имеют ссылку для быстрого перехода на статистику указанную выше.

парсер размещается на сервере, доступ к парсеру через админ и пароль.

- оформление сохранено оригинальное beatport.com

- возможность формирования отчетов (для печати или pdf)

- указана дата последней проверки топа.

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в дальнейшем при удачной реализации парсера по top 100, будет реализована большая глубина "просмотра", по исполнителям указанным в топе и по лейблам. и больший функционал.