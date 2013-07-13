Добрый день! Есть готовый, купленный шаблон на WP. Необходимо установить, настроить и запустить в сети. Шаблон:http://themeforest.unitedthemes.com/?theme=nevadawp Укажите пожалуйста стоимость? Срок? Примеры собранных WP тем?
Создать парсер Beatport.com
необходимо создать парсер по страницам beatport.com
например http://www.beatport.com/genre/deep-house/12/top-100
должно парсится информация в базу данных
- каждый день скрипт просматривает страницу и смотрит какие были позиции у трека, какие изменения были у трека
-стрелачками "вверх" и "вниз" (как в традиционном хитпараде) показывает изменения позиций.
если новый трек, то показывает "new"
-есть ссылка "статистика" где указывается в графике изменение позиций по дням, от появления в хитпараде, до выбывание из него (по примеру http://market.yandex.ru/model-prices.xml?modelid=8454852&hid=91491)
- все данные выводятся в такую же таблицу как на оригинальном сайте.
есть дополнительное поле "дней в хитпараде" - скипт смотрит сколько трек в топе и указывает количество дней.
информация в таблице сохраняет c теми же данными что и на beatport, сохраняя уникальное название и дату релиза, лейбла
-вывод информации с возможностью сортировки по дате релиза, по дням в топе, лейблам, исполнителям (по как меньшее-большее, так и больше-меньшее).
- у каждого трека есть поле куда выводится полное название трека с названием и есть кнопка "скопировать название в буфер"
- у каждого трека есть кнопка (есть в коллекции) при нажатии указывается время добавления.
#отдельная статистика:#
-для лейблов - треки в топе (аккумулирование информации по всем трекам и принадлежности к лейблам)
пример: Noir Music - 15 треков в топе (просмотреть)
-для исполнителей - треки в топе (все треки привязанные к исполнителю
пример: Hot Since 82 - 11 треков в топе (посмотреть)
-Вывод статистики с сохранением оформления, просто с учетом фильтра (лейбл или исполнитель)
для времени - фильтр в топе по годам, месяцам (пример: 2012 год - 121 трек (посмотреть), май - 10 треков
(посмотреть)) выводятся с сортировкой по дате (от самого нового к самому старому)
-для удобства навигации лейбл, исполнитель и дата имеют ссылку для быстрого перехода на статистику указанную выше.
парсер размещается на сервере, доступ к парсеру через админ и пароль.
- оформление сохранено оригинальное beatport.com
- возможность формирования отчетов (для печати или pdf)
- указана дата последней проверки топа.
####
в дальнейшем при удачной реализации парсера по top 100, будет реализована большая глубина "просмотра", по исполнителям указанным в топе и по лейблам. и больший функционал.
Выбранный исполнитель
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