Подключить оплату картами через VeriSign

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Закрыт1 заявка118 просмотров

ИМ на Shop-Script WebAsyst.

Нужно получить сертификат. Подключить и настроить оплату картами через VeriSign.

ИМ резидент Чехии.

Стоимость? Сроки?

Webasyst
12 лет назад
BearDan
39 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров