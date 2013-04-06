необходимо создать парсер по страницам beatport.com например http://www.beatport.com/genre/deep-house/12/top-100 должно парсится информация в базу данных - каждый день скрипт просматривает страницу и смотрит какие были позиции у трека, какие изменения были ...
Подключить оплату картами через VeriSign
ИМ на Shop-Script WebAsyst.
Нужно получить сертификат. Подключить и настроить оплату картами через VeriSign.
ИМ резидент Чехии.
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