необходимо создать парсер по страницам beatport.com например http://www.beatport.com/genre/deep-house/12/top-100 должно парсится информация в базу данных - каждый день скрипт просматривает страницу и смотрит какие были позиции у трека, какие изменения были ...
Joomla 2.5
добавить позицию в шаблон.
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