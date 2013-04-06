Надо найти подходящий или доделать существующий модуль. Что бы в комментарии к статье можно было выставить оценку статье. Что бы высчитывалась и отображалась средняя оценка у каждой статьи. Что бы можно было вывести ...
Сделать таблицу для проставления операторов для РК
Добрый день.
Не знаю конечно, но может быть, что то подобное уже есть, но найти не смог.
Задача следующая:
Для создания рекламной кампании в Яндекс директ, я подбираю ключевые слова и этих слов может быть тысяча.
Так вот для того, что бы слова показывались так как есть в системе яндекс директ предусмотрены операторы
( [ квадратные скобки ] "кавычки" " ! " - восклицательный знак )
У меня есть файл в Exele все слова находятся в нем,
мне нужно, что бы при помощи какой то программы или скрипта можно было автоматом проставить всем ключам операторов, пример:
Запросы:
Сотовые телефоны в Москве
Мобильные телефоны недорого
Телефон нокиа с доставкой
Телефоны мобильные в Москве
Что должно получится на выходе:
"[!Сотовые !телефоны !в !Москве]"
"[!Мобильные !телефоны !недорого]"
"[!Телефон !нокиа !с !доставкой]"
"[!Телефоны !мобильные !в !Москве]"
Примечание: после публикации проекта в таблице сверху почему то ! знак прилепает к последнему слову, а нужно что бы ! знак стоял перед каждым словом или предлогом после пробела, т.е. слипаться слова не должны ( восклицательный знак-слово-пробел-восклицательный знак-слово-пробел-восклицательный знак-слово )
При всем при этом запросы могут быть как однословные, так и 2-х 3-х 4-х 5-х 6-х словные и т.д.
Есть ли какая то возможность это реализовать, так как при больших объемах работать ручками очень долго.
Спасибо. Жду ваших предложений.
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