Сделать таблицу для проставления операторов для РК

Добрый день.

Не знаю конечно, но может быть, что то подобное уже есть, но найти не смог.

Задача следующая:

Для создания рекламной кампании в Яндекс директ, я подбираю ключевые слова и этих слов может быть тысяча.

Так вот для того, что бы слова показывались так как есть в системе яндекс директ предусмотрены операторы

( [ квадратные скобки ] "кавычки" " ! " - восклицательный знак )

У меня есть файл в Exele все слова находятся в нем,

мне нужно, что бы при помощи какой то программы или скрипта можно было автоматом проставить всем ключам операторов, пример:

Запросы:

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Телефоны мобильные в Москве

Что должно получится на выходе:

"[!Сотовые !телефоны !в !Москве]"

"[!Мобильные !телефоны !недорого]"

"[!Телефон !нокиа !с !доставкой]"

"[!Телефоны !мобильные !в !Москве]"

Примечание: после публикации проекта в таблице сверху почему то ! знак прилепает к последнему слову, а нужно что бы ! знак стоял перед каждым словом или предлогом после пробела, т.е. слипаться слова не должны ( восклицательный знак-слово-пробел-восклицательный знак-слово-пробел-восклицательный знак-слово )

При всем при этом запросы могут быть как однословные, так и 2-х 3-х 4-х 5-х 6-х словные и т.д.

Есть ли какая то возможность это реализовать, так как при больших объемах работать ручками очень долго.

Спасибо. Жду ваших предложений.