Реализация проекта на APS.NET

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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День добрый!

Стоит задача реализации проекта на платформе APS.NET.

Наша организация является подписчиком облачной службы – Office 365. В ее состав, кроме почтового сервера Exchange и прочего, входит также облачный Sharepoint-сервер, на котором мы организуем работу своего внутреннего сайта (корпоративного портала). Публичный веб-сайт по умолчанию располагается там же, т.к. они используют общее доменное имя www.sklad4u.ru

Подробности вышлю по запросу.

12 лет назад
tgotovceva
35 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров