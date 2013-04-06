Сделать оценки в комментариях к статьям для Joomla

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Закрыт1 заявка118 просмотров

Надо найти подходящий или доделать существующий модуль. Что бы в комментарии к статье можно было выставить оценку статье. Что бы высчитывалась и отображалась средняя оценка у каждой статьи.

Что бы можно было вывести кол. отзывов, средний бал.

И сделать перед каждым комментарие/отзывом одну строчку, потом скажу какую.

Joomla
12 лет назад
expur
37 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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