Нужно разработать некоторые модули: плеер, плейлист и несколько других.
Сделать оценки в комментариях к статьям для Joomla
Надо найти подходящий или доделать существующий модуль. Что бы в комментарии к статье можно было выставить оценку статье. Что бы высчитывалась и отображалась средняя оценка у каждой статьи.
Что бы можно было вывести кол. отзывов, средний бал.
И сделать перед каждым комментарие/отзывом одну строчку, потом скажу какую.
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