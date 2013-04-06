Доработка сайта на PhpFox

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Здравствуйте дорогие фрилансеры. Ищу человека, который сможет доработать сайт на phpfox, исправит мелкие ошибки, а так же сможет доработать некоторые модули. Жду предложений.

12 лет назад
igor_er
57 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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