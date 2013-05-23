Сайт на Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок165 просмотров

Необходимо создать сайт. 5 раздело (видов страниц), макеты есть. Структура очень простая. Необходимо сверстать (кроссбраузерная верстка + мобильная) и сделать соответственный сайт на Drupal.

Интересует стоимость.

Drupal
12 лет назад
crazy-rash
Тарас 
38 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

vLaboratory
Василий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад
$100
7 дней
Очень доволен. Василий, выдержал все пожелания клиентов :)
Очень доволен сотрудничеством, своевременно отправил оплату, четко обрисовал задачу. Рекомендую сотрудничать!

Заявки фрилансеров

vLaboratory
Василий 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
7 отзывов
12 лет назад