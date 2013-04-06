Нужно переделать структуру и дизайн сайта http://market-taobao.com/ (сайт написан на джумле)

Cайт по средством API подключается к taobao.com со всем его содержимым и переводится на русский язык, цены так же меняются.

Новый дизайн уже имеется.

ТЗ распишу при общении, сейчас главное найти человека с нужными навыками.

Бюджет до 300–400у.е.