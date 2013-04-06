Здравствуйте дорогие фрилансеры. Ищу человека, который сможет доработать сайт на phpfox, исправит мелкие ошибки, а так же сможет доработать некоторые модули. Жду предложений.
Javascript-разработчик
Нужен хороший javascript-разработчик, который может спокойно читать любой код и при надобности его деобфусцировать. Также сможет писать небольшие кроссбраузерные javascript фреймворки.
Требования:
1. Умение разбираться в чужом коде;
2. Знание HTML, CSS, Ajax;
3. Отличное знание JavaScript;
4. Опыт написания кроссбраузерного кода;
5.Знание Python не обязательно (но нужно выучить в краткие строки)
Условия работы:
1. Удаленная работа на постоянной основе;
2. Оплачиваемый ежегодный отпуск;
3. Желательно полная занятость (частичная - только при условии не менее 5 часов в день);
4. Заработная плата 2000$.
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