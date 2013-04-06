Javascript-разработчик

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок115 просмотров

Нужен хороший javascript-разработчик, который может спокойно читать любой код и при надобности его деобфусцировать. Также сможет писать небольшие кроссбраузерные javascript фреймворки.

Требования:

1. Умение разбираться в чужом коде;

2. Знание HTML, CSS, Ajax;

3. Отличное знание JavaScript;

4. Опыт написания кроссбраузерного кода;

5.Знание Python не обязательно (но нужно выучить в краткие строки)

Условия работы:

1. Удаленная работа на постоянной основе;

2. Оплачиваемый ежегодный отпуск;

3. Желательно полная занятость (частичная - только при условии не менее 5 часов в день);

4. Заработная плата 2000$.

AJAXCSSHTMLJavaScriptPython
12 лет назад
Dana_0
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров