Доработать скрипт (JavaScript)

Понравилась корзина в всплывающем окне - перенес на сайт, но не смог довести до ума весь функционал. Помогите допилить пару косяков =)

Сайт на Magento, но это не важно - нужно знание JS и, может, PHP еще.

Ссылки на сайты пришлю в личку.

Заранее спасибо!