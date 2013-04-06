Доработать скрипт (JavaScript)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок178 просмотров

Понравилась корзина в всплывающем окне - перенес на сайт, но не смог довести до ума весь функционал. Помогите допилить пару косяков =)

Сайт на Magento, но это не важно - нужно знание JS и, может, PHP еще.

Ссылки на сайты пришлю в личку.

Заранее спасибо!

JavaScriptMagentoPHP
12 лет назад
hi-tech-project
Алексей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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