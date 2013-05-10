Скрипт фильтра страниц с noindex в вёрстке.

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Завершен2 заявки126 просмотров

Есть список ссылок на страницы сайтов, профили.

Требуется скрипт, который обработает ссылки:

1. Проверит на присутствие на странице заданного мною слова.

2. Проверит на отсутствие noindex, nofollow у моих ссылок.

Сохранит в good_links.txt

12 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
+1

Заявки фрилансеров

php_devel
39 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад