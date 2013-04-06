Написать хак для DLE - подписка на новости

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка123 просмотра

Нужно реализовать возможность подписки на новые новости. Не только все новости, но и публикации конкретных пользователей.

В стандартном функционале есть схожее - подписка на комментарии.

Озвучивайте сразу сумму и срок. Можно готовое решение.

DLE
12 лет назад
dudar
41 год
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров