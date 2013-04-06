Создание сайта для фотокомпании

Здравствуйте, необходимо создать сайт для фото компании. Функции сайта должны заключаться в следующем:

клиент заходит на сайт, подгружает свои фотки, заказывает услуги (просто печать или обработка и печать и т.д.)узнает цену и оформляет заказ, может его отслеживать через личный кабинет. Затем получает через курьера.

Пишите цены и сроки.