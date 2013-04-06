Понравилась корзина в всплывающем окне - перенес на сайт, но не смог довести до ума весь функционал. Помогите допилить пару косяков =) Сайт на Magento, но это не важно - нужно знание JS и, ...
Создание сайта для фотокомпании
Здравствуйте, необходимо создать сайт для фото компании. Функции сайта должны заключаться в следующем:
клиент заходит на сайт, подгружает свои фотки, заказывает услуги (просто печать или обработка и печать и т.д.)узнает цену и оформляет заказ, может его отслеживать через личный кабинет. Затем получает через курьера.
Пишите цены и сроки.
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