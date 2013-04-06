Создание сайта для фотокомпании

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок171 просмотр

Здравствуйте, необходимо создать сайт для фото компании. Функции сайта должны заключаться в следующем:

клиент заходит на сайт, подгружает свои фотки, заказывает услуги (просто печать или обработка и печать и т.д.)узнает цену и оформляет заказ, может его отслеживать через личный кабинет. Затем получает через курьера.

Пишите цены и сроки.

12 лет назад
irinairinina
Ирина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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