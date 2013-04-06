Связать сайт на Битрикс:Малый Бизнес с 1С:УТ8

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Необходимо доработать синхронизацию каталога и обратную выгрузку заказов. Все доступы по запросу, файл выгрузки уже на сервере.

12 лет назад
valdisX
Влад 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров