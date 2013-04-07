Переделка раздела онлайн радио

Нужно обновить раздел онлайн радио на портале у меня в профайле. Если нужен прямой линк, обращайтесь в личку.

На данный момент там раздел радио , который раньше работал и можно было слушать кучу радиостанций, фактически умер изза того что станции переделали форматы , перенесли фиды, и пр. Соответственно, нужен человек который сможет восстановить работу раздела онлайн радио. Это будет состоять из следующего:

1) либо обновить фиды существующих радиостанций и предоставить файлы / линки для обновления вещания.

2) либо если существующий формат не работает, его переделать в работающий и запрограммировать или привести пример работы нового формата (в идеале я хочу получить готовый раздел или инструкции типа: радиостанция, вот новый формат, вот новый фид - клик, мы его обновили в админке, радио заработало).

Вот пример рабочего раздела радиостанций:

http://nightlife.tochka.net/radio/

http://nightlife.tochka.net/radio/1762/play/

http://station.ru/

Как дополнительная задача, это переделать как радио работает. На сегодня человек кликает на линк, ему посылается файл в нужном формате. Ему нужно иметь соответствующий плеэр на компьютере чтобы слушать. Сейчас есть масса возможностей это переделать, напр. в ембеддед Флаш плаыер. Опять же, примеры выше,

http://nightlife.tochka.net/radio/1762/play/

или вот здесь открывается pop-up с встроенным плеэром, списком радиостанций и возможностью показывать баннерную рекламу - вот этот вариант желательно было бы иметь.

Желательно человека который понимает как работает онлайн радио или что-то такое делал. В примерах выше есть embedded flash player, jQuery и javascript которые всё это дело загружают. Не обязательно предлагать код на бэк-енде, у нас он специфический (Windows, не php), но желательно довести работу до состояния того чтобы я мог просто ког или воткнуть в уже готовый сайт, или с минимальной обработкой.

Просьба не писать "стучи в Аську", не пользуюсь. Обращайтесь здесь если есть вопросы или в email. Студентов и обучающихся просьба не беспокоить, проект для серьёзного человека.