Необходим сайт на PHP. Сайт представляет из себя форму с возможностью добавить текст, и фото/видео. Дизайн не нужен. В качестве констант задается логин/пароль для 3-х соц сетей FaceBook, Вконтакте, Одноклассники. Также константой ...
Переделка раздела онлайн радио
Нужно обновить раздел онлайн радио на портале у меня в профайле. Если нужен прямой линк, обращайтесь в личку.
На данный момент там раздел радио , который раньше работал и можно было слушать кучу радиостанций, фактически умер изза того что станции переделали форматы , перенесли фиды, и пр. Соответственно, нужен человек который сможет восстановить работу раздела онлайн радио. Это будет состоять из следующего:
1) либо обновить фиды существующих радиостанций и предоставить файлы / линки для обновления вещания.
2) либо если существующий формат не работает, его переделать в работающий и запрограммировать или привести пример работы нового формата (в идеале я хочу получить готовый раздел или инструкции типа: радиостанция, вот новый формат, вот новый фид - клик, мы его обновили в админке, радио заработало).
Вот пример рабочего раздела радиостанций:
http://nightlife.tochka.net/radio/
http://nightlife.tochka.net/radio/1762/play/
Как дополнительная задача, это переделать как радио работает. На сегодня человек кликает на линк, ему посылается файл в нужном формате. Ему нужно иметь соответствующий плеэр на компьютере чтобы слушать. Сейчас есть масса возможностей это переделать, напр. в ембеддед Флаш плаыер. Опять же, примеры выше,
http://nightlife.tochka.net/radio/1762/play/
или вот здесь открывается pop-up с встроенным плеэром, списком радиостанций и возможностью показывать баннерную рекламу - вот этот вариант желательно было бы иметь.
Желательно человека который понимает как работает онлайн радио или что-то такое делал. В примерах выше есть embedded flash player, jQuery и javascript которые всё это дело загружают. Не обязательно предлагать код на бэк-енде, у нас он специфический (Windows, не php), но желательно довести работу до состояния того чтобы я мог просто ког или воткнуть в уже готовый сайт, или с минимальной обработкой.
Просьба не писать "стучи в Аську", не пользуюсь. Обращайтесь здесь если есть вопросы или в email. Студентов и обучающихся просьба не беспокоить, проект для серьёзного человека.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
сайт opt-posuda.ru Нужно сделать меню категорий как на сайте tdkit.ru.Чтобы также открывалось при щелчке мыши и не убегало за экран. Меню нестандартное, цену предлагайте.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Начинающий не значит плохой. Нужен программист для разовых проектов на сайте Joomla 2.5. Работы с оплатой в 300-700 рублей. Время от времени возникают работы, если сработаемся буду обращаться к одному ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно реализовать возможность подписки на новые новости. Не только все новости, но и публикации конкретных пользователей. В стандартном функционале есть схожее - подписка на комментарии. Озвучивайте сразу сумму и срок. Можно ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, необходимо создать сайт для фото компании. Функции сайта должны заключаться в следующем: клиент заходит на сайт, подгружает свои фотки, заказывает услуги (просто печать или обработка и печать и т.д.)узнает цену и ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо доработать синхронизацию каталога и обратную выгрузку заказов. Все доступы по запросу, файл выгрузки уже на сервере.Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Понравилась корзина в всплывающем окне - перенес на сайт, но не смог довести до ума весь функционал. Помогите допилить пару косяков =) Сайт на Magento, но это не важно - нужно знание JS и, ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть список ссылок на страницы сайтов, профили. Требуется скрипт, который обработает ссылки: 1. Проверит на присутствие на странице заданного мною слова. 2. Проверит на отсутствие noindex, nofollow у ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2500
Требуется разработка Веб приложения, Программа Управления Проектами на основе фреймворка. Возможно Yii, Zend, jQuery. Рассмотрю ваши предложения в быстрые сроки. Сроки 3-4 месяца. Исполнитель - ежедневный онлайн обязателен. Оплата ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется реализовать плагин для WordPress - при выборе города пользователем, плагин должен редиректить по ссылке в зависимости от выбраного города. Так же нужен относительно приличный дизайн плагина на странице сайта. От вас цена и сроки.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад