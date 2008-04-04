Создание собственных веб проектов в буржунете.

Я не делаю сайтов кому-то, заказчик я сам. Обращайтесь сюда или на email если у вас есть любые вопросы по проекту.

Если вам интересно знать подробнее, я не публикую своих контактов, аськи и фотографий на лодках с олигархами ;) От скромности.

Если вас всё же интересуют гарантии там и пр., у меня есть в профайле сайт. Это крупнейший русский информационный портал в США (#1 в Рамблер-каталоге если кого-то это волнует). Это хобби-проект. Так что не волнуйтесь, с гарантиями всё в порядке.

Извиняйте за ошибки, печатаю транслитом.