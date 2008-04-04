smilie

Александр smilie

 
50 летСША/Филадельфия
18 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Создание собственных веб проектов в буржунете.

Я не делаю сайтов кому-то, заказчик я сам. Обращайтесь сюда или на email если у вас есть любые вопросы по проекту.

Если вам интересно знать подробнее, я не публикую своих контактов, аськи и фотографий на лодках с олигархами ;) От скромности.

Если вас всё же интересуют гарантии там и пр., у меня есть в профайле сайт. Это крупнейший русский информационный портал в США (#1 в Рамблер-каталоге если кого-то это волнует). Это хобби-проект. Так что не волнуйтесь, с гарантиями всё в порядке.

Извиняйте за ошибки, печатаю транслитом.

  • Переделка раздела онлайн радио

    $500

    Нужно обновить раздел онлайн радио на портале у меня в профайле. Если нужен прямой линк, обращайтесь в личку. На данный момент там раздел радио , который раньше работал и можно было слушать кучу радиостанций, фактически ...

    PHPJavascriptjQuery
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Редизайн логотипа сайта

    $100

    Нужно сделать очень качественный редизайн логотипа крупного портала. Сайт у меня в профайле, логотип на сайте. Просьба смотреть внимательно на логотип, в нём есть много мыслей которые нужно более качественно оформить графически. Он должен садиться правильно, ...

    Логотип для сайта
    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется переработка pdf файла

    $50

    Имеется файл в формате pdf в котором нужны исправления (source файла нет). Это инструкции по инсталяции товара которую покупатели хотят видеть онлайн. Файл будет сидеть на сайте для свободного download. Задача: файл подредактировать, привести в ...

    Иллюстрации и Рисунки11 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправление анимированных баннеров

    $100

    Нужно сделать исправления в анимированных (animated gif) и статических баннерах (gif). У баннеров отсутствуют source файлы, то есть имеется только gif. Статика и анимация стандартная, бэкграунд и на нём появляется текст, так что они ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Исправить и дополнить Javascript

    $100

    Нужнен СИЛЬНЫЙ программист для исправления и дополнения Javascript для функции Транслитерации. НЕ AJAX. На форуме имеется кнопка которая позволяет пользователям печатающим сообщение на форуме переводить текст поста из транслитерации в русский. Код старый, рассчитанный на старые ...

    JavascriptHTMLAjax
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Собрать данные для онлайн ТВ трансляций

    $100

    Нужно собрать данные онлайн ТВ трансляций. Существует около 100 ВЕДУЩИХ ТВ каналов которые ведут вещание в интернете. Требуется собрать о них данные в Excel таблицу, а также создать медиа файл(ы) для каждой станции для просмотра ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Простейшая система кэширования линков на php

    $100

    Необходимо написать простейшую система кэширования линков на php 5 под Windows, IIS. Задача: 1. Существует 3 вебсайта. На одном (Host) находится файл с конфигурациями внешних линков (csv). 2. Два других вебсайта будут запрашивать этот файл, кэшировать на ...

    PHPHTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн логотипа подраздела портала

    Добрый день уважаемые дизайнеры, Нужен дизайн логотипа подраздела портала. Есть информационный портал, у него достаточно строгое лого. К нему прикручивается сервис знакомств. Мы хотим остаться информационным сайтом которому доверяют и приходят для информации (это не тусовка-развлекуха). Нужно ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна иконка для сайта

    Нужна иконка для сайта RusUSA.com. Иконка будет использоваться как Favicon. Иконка будет использоваться для визуального представления сайта, например для списка "Добавить в закладки". Она же должна отражать суть сайта или перекликаться с лого, и быть ...

    Иконки и Пиксель-арт2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Написание 48 новых статей или перевод c англ.

    $500

    Написание веб контента - 48 Новых Статей про города Америки, или свободный перевод с анслийского на русский готовых статей (наш копирайт). Каждая статья на английском - 300-350 слов, то же самое хотим на русском. Нужны ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Нужен дизайн и верстка темплаты

    $250

    Требуется простой дизайн простого сайта (не TemplateMonster темплата!) + простейшее лого + верстка (если умеете). Дизайн "чистый", в левом верхнем углу лого (без наворотов). Справа вверху меню из 3-4 пунктов. Под всем этим - текст с ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад
Отзывы фрилансеров
beatom
43 годаУкраина
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Исправление анимированных баннеров
Рекомендую
Всё выполнено отличхно и в срок. молодец!
Ответный отзыв
pearljamjess
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Собрать данные для онлайн ТВ трансляций
Прекрасный заказчик! Он дал очень четкое ТЗ, предельно конкретно высказал все требования, постоянно был на связи и с готовностью отвечал на возникающие в ходе выполнения работы вопросы. Это очень ответственный, доброжелательный, приятный в общении человек. Оплату производит четко, никаких проблем. Я рада, что мне удалось поработать с этим человеком.
Адекватный исполнитель, задачу поняла с первого раза. С первого раза качественный результат, доволен. 5+!
Ответный отзыв
jamayka
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
14 лет назад
Простейшая система кэширования линков на php
Оплата без проблем, задание четкое - все супер :)
Отличый работник, быстрое и качественное исполнение
Ответный отзыв
Houp
43 годаРоссия
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Нужна иконка для сайта
Разрабатывала для Александра фавиконку-лого. Работали с предоплатой. Утверждение и процесс разработки проходил достаточно оперативно; комментарии - исключительно конструктивны; оплата - без задержек. Приятный момент- бонус по окончании работы. Вобщем, сотрудничеством довольна. =)
Отличные иконки, спасибо
Ответный отзыв
revers-design
Алексей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
$50
10 баллов
15 лет назад
Нужна иконка для сайта
Отличный заказчик. Адекватен в общении. Работа оплачена в срок. Доволен сотрудничеством.
Отличная работа. один вариант дизайнера, один наш - оба хорошо прорисованы. Результатом доволен.
Ответный отзыв