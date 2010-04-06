Исправление анимированных баннеров

Нужно сделать исправления в анимированных (animated gif) и статических баннерах (gif).

У баннеров отсутствуют source файлы, то есть имеется только gif. Статика и анимация стандартная, бэкграунд и на нём появляется текст, так что они легко восстанавливаются.

Примеры баннеров вот здесь:

http://www.filterwater.com/asp/images/banners/125x125-01.gif

http://www.filterwater.com/asp/images/banners/250x250-st-01.jpg

http://www.filterwater.com/asp/images/banners/banner_filterwater468x60.gif

Всего нужно исправить 11 баннеров:

2 - 60х60

3 - 234х60

1 - 120х240

3 - 250x250

2 - 468x60

Исправления 2х типов: в нескольких баннерах - опечатки ("clean water in youR home" - пропущено "R")

В остальных нужно исправить словосочентание "drink irresponsibly" на "drink responsibly" и отдать мне оба баннера (оказалось что у некоторых американцев нестандартная реакция на слово "irresponsibly").

Оплата - любая, безопасная сделка, webmoney , paypal и т.д. Не предлагать 100%-ную предоплату.