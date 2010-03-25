Приватный проект для te_Alex_Z

Требуется сделать банер гиф

размер - по ширине сайта http://multiopt.ru/

расположение банера - над сайтов, на однородном фоне голубого цвета (ближе к тем что сейчас в шапке).

Вести банер будет на сайт http://shop.multiopt.ru/

Банер можно сделать переливающимся из голубого в фиолетовый под фон того сайта.

Надписи (появляется по очереди)

"Наш розничный магазин"

"Широчайший ассортимент"

"Доставка в любой регион"