НАЗВАНИЕ БАННЕРА: STuning Размеры баннера: 730x90 пикселей - Копания: STuning - Сайт компании: нет - Логотип: в приложении - Текст: ...
Приватный проект для te_Alex_Z
Требуется сделать банер гиф
размер - по ширине сайта http://multiopt.ru/
расположение банера - над сайтов, на однородном фоне голубого цвета (ближе к тем что сейчас в шапке).
Вести банер будет на сайт http://shop.multiopt.ru/
Банер можно сделать переливающимся из голубого в фиолетовый под фон того сайта.
Надписи (появляется по очереди)
"Наш розничный магазин"
"Широчайший ассортимент"
"Доставка в любой регион"
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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