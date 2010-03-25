Изменить размер flash баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок182 просмотра

Есть два почти идентичных баннера (материал и в svf и в fla) шириной 280 пикселей. Надо пропорционально уменьшить их до размера 175 пикселей по ширине.

Жду ваших предложений по цене.

15 лет назад
Alconost
Кирилл 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Seitar
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа по ресайзу флэш баннера выполнена четко, в срок, с "перевыполнением плана". Рекомендую.
Уже точно не помню деталей проекта, но вроде все было ок

Заявки фрилансеров

Seitar
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Доработка / переработка флеш-баннера

    $50

    Есть флэш-банер, но его нужно переделать в соответствии с требованиями: 1. Флэш в шапке грузит процессор на 80-90%!!! Сделать, чтобы он не жрал так ресурсы. 2. Сделать более реалистичный дым. И сделать его ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • GIF баннер 200х150

    Нужен гиф баннер 200х150 "Продажа нефтебазы". Информация для баннера http://www.volga-info.ru/togliatti/vip/532/

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Изменить flash баннер

    $50

    Имеется два баннера (исходники в формате .fla) Необходимо: 1. Изменить текст на баннерах. 2. Убрать одну картинку с одного из баннеров.

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Повторить надпись

    Для меню сайта в качестве кнопок используются картинки-надписи; при наведении курсора они подсвечивается. Мне нужно сделать еще одну такую надпись в точно таком же стиле. Исходного psd нет. я даю шрифт и те ...

    Баннеры1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер flash

    $10

    Все описание в приложении. Бюджет 290р? Размер баннера 200px на 330px

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннеры.

    Нужно сделать баннеры для компании. сайт компании - imashcorp.ru Есть исходники главной страницы и лого ТЗ в прикрепленных итого - 1 вид простых баннеров. и ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер

    Создать баннер с рекламой и-нет магазина бытовой техники для размещения на сайте Одноклассники.ру

    Баннеры2 исполнителя
    Закрыт
    15 лет назад

  • Два GIF баннера 468px * 60px

    $30

    Необходимо сделать два анимированных баннера 468px * 60px на тему туризм. Формат только GIF. Вся остальная информация в личке.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужны банеры

    Нужен исполнитель, который может делать банеры, пока что только максимум 3, в дальнейшем возможны постоянные заказы. Конечно будет в идеале, если Вы еще и лого сделать можете, оно у нас есть, но хотелось бы ...

    Баннеры17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад