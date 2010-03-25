Есть флэш-банер, но его нужно переделать в соответствии с требованиями: 1. Флэш в шапке грузит процессор на 80-90%!!! Сделать, чтобы он не жрал так ресурсы. 2. Сделать более реалистичный дым. И сделать его ...
Изменить размер flash баннера
Есть два почти идентичных баннера (материал и в svf и в fla) шириной 280 пикселей. Надо пропорционально уменьшить их до размера 175 пикселей по ширине.
Жду ваших предложений по цене.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Баннеры7 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен гиф баннер 200х150 "Продажа нефтебазы". Информация для баннера http://www.volga-info.ru/togliatti/vip/532/Завершен15 лет назад
- $50
Имеется два баннера (исходники в формате .fla) Необходимо: 1. Изменить текст на баннерах. 2. Убрать одну картинку с одного из баннеров.Баннеры23 заявкиЗакрыт15 лет назад
Для меню сайта в качестве кнопок используются картинки-надписи; при наведении курсора они подсвечивается. Мне нужно сделать еще одну такую надпись в точно таком же стиле. Исходного psd нет. я даю шрифт и те ...Баннеры1 заявкаЗакрыт15 лет назад
- $10
Все описание в приложении. Бюджет 290р? Размер баннера 200px на 330pxЗавершен15 лет назад
Нужно сделать баннеры для компании. сайт компании - imashcorp.ru Есть исходники главной страницы и лого ТЗ в прикрепленных итого - 1 вид простых баннеров. и ...Завершен15 лет назад
- $20
Нужен баннер 468*60Завершен15 лет назад
Создать баннер с рекламой и-нет магазина бытовой техники для размещения на сайте Одноклассники.руБаннеры2 исполнителяЗакрыт15 лет назад
- $30
Необходимо сделать два анимированных баннера 468px * 60px на тему туризм. Формат только GIF. Вся остальная информация в личке.Завершен15 лет назад
Нужен исполнитель, который может делать банеры, пока что только максимум 3, в дальнейшем возможны постоянные заказы. Конечно будет в идеале, если Вы еще и лого сделать можете, оно у нас есть, но хотелось бы ...Баннеры17 заявокЗакрыт15 лет назад