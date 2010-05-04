Нужен баннер 468*60
Баннеры.
Нужно сделать баннеры для компании.
сайт компании - imashcorp.ru
Есть исходники главной страницы и лого
ТЗ в прикрепленных
итого - 1 вид простых баннеров.
и 5 баннеров с сюжетом и образами.
Просьба откликаться людей, имеющих опыт создания баннеров именно с сюжетами - анимированных.
Портфолио на баннеры обязательно.
Бюджет гибкий. Предварительно, за весь проект - 100 долларов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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