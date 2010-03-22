Нужны банеры

Нужен исполнитель, который может делать банеры, пока что только максимум 3, в дальнейшем возможны постоянные заказы.

Конечно будет в идеале, если Вы еще и лого сделать можете, оно у нас есть, но хотелось бы его переделать (лого для этого портала http://rivok.com/).

Пишите Ваши предложения (цена, примеры работа) на почту [email protected] с пометкой "Банеры".

Спасибо.