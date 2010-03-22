Нужны банеры

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт17 заявок261 просмотр

Нужен исполнитель, который может делать банеры, пока что только максимум 3, в дальнейшем возможны постоянные заказы.

Конечно будет в идеале, если Вы еще и лого сделать можете, оно у нас есть, но хотелось бы его переделать (лого для этого портала http://rivok.com/).

Пишите Ваши предложения (цена, примеры работа) на почту [email protected] с пометкой "Банеры".

Спасибо.

15 лет назад
farada
125 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Баннер-спецпредложение

    $10

    Надо сделать флэш банер броский маленький – баннер спецпредложение, такие надо делать периодически как баннеры справа по вертикали на www.kladovik.ru 150*225 будем таких спецпредложений вешать и делать много. Ссылка ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Разработка 4 рекламных баннеров для tvoidveri.ru

    Разработать 4 рекламных баннера для сайта tvoidveri.ru. Тематика баннеров уже определена. Размер баннеров 220x220px. Пример с сайта конкурента прикреплен. За более точной информацией: skype: ilya_davydov ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать Баннер (Лаер) 850x450

    Сделать Баннер (Лаер) 850x450 типа такого http://om.dsl.1und1.de/?ac=OM.AD.AD087K14231T7073a&amp;zanpid=1353364307735460866&amp;zxuid=560233 чтобы был кликабельным, красивым, шевелящимся. баннер для другого проекта, поэтому уже обсуждать отдеьно по дизайну надо

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Flash баннер

    Требуется flash-баннер (пример http://www.mordovia-sport.ru/) талисман имеется свой в jpg формате.

    Баннеры24 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание 2-x флеш баннеров

    $20

    Нужно создать 2 флеш баннера для рекламы инет-магазина www.megamarket.lg.ua 1-й баннер размер 800px-150px основная направленность на рекламу LCD, LED телевизоров и HD медиаплееров (баннер будет размещаться в разделе Видеофильмов) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • ГИФ баннер 200x200. Аренда и размещение серверов.

    Нужен ГИФ баннер, размером 200x200 пикселей, не больше 30Кб, на тему аренды и размещения серверов, для телекоммуникационной компании "Диджитал Нетворк" - http://www.msm.ru/ Более подробно с информацией об услугах можно почитать на страницах: ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • 3 баннера

    $35

    Требуются банеры 1. 120x240 2. 468х60 3. 600х90 рекламируемый сайт _ttp://lendrid.ru/

    Баннеры34 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Анимированный баннер (GIF) 468*60

    $10

    Анимированный баннер (GIF) 468*60 для Интернет-магазина пультов дистанционного управления. В баннер нужно вставить: - наш логотип (в приложении) - на всех кадрах должен отображаться адрес магазина www.Tehnogold.ru - указать ...

    Баннеры2 исполнителя
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер для сайта флеш игр

    $8

    Размер: 985 х 150 px Описание: чтото вроде коллажа из персонажей или сюжетов флеш игр Требования: просто, чтобы смотрелся и был интересным Формат: .jpg или .gif В приложении скрин сайта.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нарисовать баннер

    Нужен дизайнер, для создания анимационных баннеров. нужно сделать заказ на несколько баннеров разного размера.

    Баннеры36 заявок
    Закрыт
    15 лет назад