Размер: 985 х 150 px Описание: чтото вроде коллажа из персонажей или сюжетов флеш игр Требования: просто, чтобы смотрелся и был интересным Формат: .jpg или .gif В приложении скрин сайта.
Анимированный баннер (GIF) 468*60
Анимированный баннер (GIF) 468*60 для Интернет-магазина пультов дистанционного управления.
В баннер нужно вставить:
- наш логотип (в приложении)
- на всех кадрах должен отображаться адрес магазина www.Tehnogold.ru
- указать телефон 2-910-774
- Более 1000 моделей пультов
Разрешение графики стандартное - 72 dpi
Объем файла не более 14336 Б
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