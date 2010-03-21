Анимированный баннер (gif) для интернет-магазина

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен7 заявок225 просмотров

1 анамированный баннер (gif), размеро 468*60 для интерет магазина товаров для людей с диабетом (глюкометры, тест-полоски и т.д.)

3 кадра.

Тематика кадров следующая:

1. Назваие магазин Диачек.ру на русском и английском языке

2. Написано - Социальный магази для людей с диабетом

3. Тест-полоски, глюкомеры, медтехника

Цветовое решение магазина во вложенном файле

15 лет назад
Terciya
47 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Все быстро, качественно, креативно! Рекоммендую!
Рада была сотрудничеству. Татьяна приятна в общении, комментарии четкие и по делу, оплата без задержек. Надеюсь на продолжение совместной работы

Заявки фрилансеров

Grass
Ирина 
50 лет
19 лет в сервисе
Была
5 лет назад
15 лет назад

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