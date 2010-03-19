Тематика "Интернет магазин бытовой техники и ноутбуков в Гомеле" Желательно в красных цветах. Должна быть выразительныя и сразу выделяться среди остальных За понравившуюся - отзыв гарантирую
Создание флеш-баннеров
Создание флэш-банеров.
Требуется креативный подход при минимальных вводных.
Детали задания при личном обсуждении.
Заявки фрилансеров
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