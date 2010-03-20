Добавление URL во флеш баннеры

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки185 просмотров

Необходимо:

* добавить к 4 уже готовым баннерам во FLA открытие URLа по щелчку (URL будет предоставлен исполнителю);

* разместить эти баннеры в SWF в одном HTML файле с размерами, которые указаны в названии файлов.

FLA файлы возможно 10й версии. Пример файла FLA в приложении.

Оплата по выполнению.

HTML
15 лет назад
Aleksandro
Александр 
44 года
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена в соответствии с заданием.
Своевременная оплата и все необходимые для работы материалы. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Shaman_V
Андрей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

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