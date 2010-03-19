Баннер 200х300

$10
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Завершен15 заявок333 просмотра

Нужен рекламный баннер 200х300 для этого магазина - www.maxbooki.ru.

15 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад
$10
1 день
Я отлучался, за сколько вы закончили работу - за 5 минут?:) Очень оперативная и качественная работа. За задумку пять, за исполнение тоже 5. Приятные впечатления:)
Отличный заказчик. Грамотно все объяснил! Быстро все оплатил! _______________ | РЕКОМЕНДУЮ! | ***************

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
15 лет назад

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