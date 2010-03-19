1)Банеры 468*60 до 20кб 100*100 до 15кб картинки скажу какие, там не сложно Можно чтобы это были 2 сменяющиеся картинки, но как то так интересно и прикольно 2)Нужно ...
Баннер 200х300
Нужен рекламный баннер 200х300 для этого магазина - www.maxbooki.ru.
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