Доработка проекта АС2 и создание аналогичного

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен2 заявки293 просмотра

Здравствуйте!

1. Есть готовый баннер с полями для ввода контактной информации и кнопкой "отправить". Все исходники имеются.

В нем нужно внести такие правки:

- после нажатия на "Отправить!" появляется надпись на весь баннер "Спасибо за информаци. В ближайшее время мы с вами свяжемся", так вот, нужно чтобы она повисела 10 сек, а после этого опять начинал проигрываться баннер.

- в текстовом блоке "Вы ищете надежного партнера по поставкам сантехники? Просто заполните форму." для вопросительного знака нужно добавить мерцание.

Ето то не окончательный вариант после этого варианта еще вносились некоторые изменения: http://www.weblancer.net/users/RomZik/portfolio/862897.html#item

2. Создать на основе уже имеющегося баннера аналогичный.

Задачи:

- не резиновый (в отличии от предыдущего)

- графика и анимация уже готова, от Вас только прог. часть.

Исходники более подробное ТЗ вышлю по запросу.

HTML
15 лет назад
RomZik
Роман 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alexvoz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад
$30
2 дня
Надежный исполнитель. Рекомендую!
Адекватный заказчик. четкие требования. своевременная оплата. адекватен в общении. был доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

alexvoz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
15 лет назад

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