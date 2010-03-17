Нужен flash-баннер

Баннер должен быть сделан в комичной форме - с приколом. Суть такая - мужик или баба пытается похудеть (показываешь несколько неудачных попыток - например, неуклюже бежит на беговой дорожке и падает, сидит с пустой тарелкой медитирует - чтоб не схавать сочный бургер и т.д.... ) потом предлагается решение проблемы - тренажеры аб кинг про и аб рокет. мол - только с ними - легко и просто! :) в таком плане