Нужен flash-баннер

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Закрыт13 заявок279 просмотров

Баннер должен быть сделан в комичной форме - с приколом. Суть такая - мужик или баба пытается похудеть (показываешь несколько неудачных попыток - например, неуклюже бежит на беговой дорожке и падает, сидит с пустой тарелкой медитирует - чтоб не схавать сочный бургер и т.д.... ) потом предлагается решение проблемы - тренажеры аб кинг про и аб рокет. мол - только с ними - легко и просто! :) в таком плане

15 лет назад
dreamcatcher
42 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать кнопку для меню сайта.

    $7

    На сайте в меню есть графическая ссылка "О салоне" в 6 вариантах (рисунок приложен). Нужно сделать аналогичную кнопку "Вакансии" в 6 вариантах - в этих же цветах, с таким же эффектом отражения, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Баннер 240х350

    $20

    Разработать баннер 240х350 на основе картинки в аттаче, и при этом: - в верхнем левом углу удалить слово вместо - стрелка с процентной ставкой - удалить звездочку (сноску), а ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сделать 1 баннер в GIF

    $10

    Необходимо сделать 1 баннер (200x83 или меньше). Текст, некоторую графику предоставлю. Оплата только через Я.Деньги

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Требуется нарисовать несколько баннеров

    Требуется нарисовать несколько баннеров для интернет-магазина www.repka.ua статические + флеш. При хорошем результате - долгосрочное сотрудничество. Прошу указать среднюю стоимость баннера и портфолио

    Баннеры23 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • 11 flash баннеров

    Нужно сделать 11 флеш баннеров: размеры: (728 x 90) (468 x 60) (120 x 600) (160 x 600) (300 x 250) (336 x 280) ...

    Баннеры1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Баннер на Flash для игрового хостинга

    Нужно сделать баннер для игрового хостинга на flash размер - стандарт 468-60 ваша сумма, сроки. баннер должен переплюнуть баннер сервачка. здесь в шапке висит http://my-cs.ru/ суть баннера - кликабельность. привлечь ...

    Баннеры11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад